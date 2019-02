Oscars 2019: dit is wat we vanavond kunnen verwachten

Hollywood maakt zich op voor de uitreiking van de Oscars, de belangrijkste filmprijzen ter wereld. De prijzen worden in de nacht van zondag op maandag voor de 91e keer uitgereikt in meer dan twintig categorieën.

Uitzending

De uitreiking vindt plaats in het Dolby Theatre in Hollywood, Los Angeles. De show begint om 02:00 uur Nederlandse tijd en zal tot ongeveer 06:30 uur duren. Je kunt de uitzending live op televisie zien op Net5. Geen behoefte om te hele nacht op te blijven? Op maandag is er op dezelfde zender een samenvatting te zien vanaf 18:30 uur.

Verwachte winnaars

De meeste nominaties gingen naar The Favourite (tien nominaties), Roma (tien nominaties) en A Star is Born (acht nominaties).

Maar de verwachte winnaar van de prijs ‘beste film van het jaar’ lijkt Green Book, een film over de vriendschap tussen een donkere pianist en zijn racistische blanke chauffeur. Voor ‘beste acteur’ wordt verwacht dat Christian Bale een beeldje in de wacht sleept voor zijn vertolking van vicepresident Dick Cheney in de hatelijke satire Vice. De prijs voor beste actrice gaat hoogstwaarschijnlijk naar Glenn Close, voor haar rol in The Wife als vrouw van een Nobelprijswinnende schrijver die zichzelf haar hele leven heeft weggecijferd.

Ook publieksfavorieten Bohemian Rhapsody en A Star is Born zullen volgens velen Oscar in ontvangst nemen. De echte winnaars moeten we dus gewoon nog even afwachten.

Vernieuwingen

Voor het eerst maken streamingdienst Netflix en zender National Geographic kans op een Oscar. Netflix is in de race met Roma, die in elk geval serieus kans maakt op de prijzen voor beste buitenlandse film en beste regie. En National Geographic is favoriet voor beste documentaire met de film Free Solo, over de wereldberoemde ‘freeclimber’ Alex Honnold. Ook is voor het eerst een grote blockbuster, Black Panther, in de race voor het beeldje voor beste film. Er maken dit jaar geen Nederlanders kans op beeldjes.

Presentator

Eerder kregen Amerikaanse komieken alsEllen DeGeneres, Jimmy Kimmel and Neil Patrick Harris de eer om de uitreiking te presenteren. Dit jaar kent de awardshow voor het eerst geen presentator. Komiek Kevin Hart trok zich terug als presentator van de show nadat er commotie ontstond over opgedoken oude homofobe tweets van de de komiek. Via Twitter bood Hart zijn excuses aan en liet hij weten niet de aandacht af te willen leiden van de winnaars tijdens de Oscars.

Optredens

Tijdens de uitreiking kunnen we ook genieten van een aantal optredens. Zo zal Jennifer Hudson ‘I’ll Fight’ zingen van RBG, genomineerden Fillian Welch en David Rawlings zingen ‘When a Cowboy Trades His Spurs for Wings’ van de film The ballad of buster scruggs, en zangeres Bette Midler is aangekondigd als speciale gast die ‘The place where lost things go’ zal zingen van de musicalfilm Marry Poppins returns. Ook het duo Lady Gaga en Bradley Cooper zullen een optreden verzorgen: samen zingen ze hun hit ‘Shallow’ van A Star is Born. Dit nummer is ook genomineerd voor beste originele lied.

Last but not least kunnen we een optreden verwachten van Queen! Aanleiding hiervoor zijn de vele nominaties die de film Bohemian Rhapsody heeft ontvangen, de film over Queen en leadzanger Freddie Mercury. Gitarist Brian May, drummer Roger Taylor en zanger Adam Lambert zullen het optreden verzorgen.

Genomineerden

Als laatste zetten we de genomineerden in de belangrijkste categorieën van de Oscars 2019 nog even op een rijtje.

Beste film

Black Panther

BlacKkKlansman

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Beste regie

Spike Lee – BlacKkKlansman

Alfonso Cuarón – Roma

Adam McKay – Vice

Yorgos Lanthimos – The Favourite

Pawel Pawlikowski – Cold War

Beste originele nummer

I’ll Fight – RBG

Shallow – A Star is Born

All the Stars – Black Panther

The Place Where I Lost Things Go – Mary Poppins Returns

When a Cowboy Trades His Spurs For Wings – The Ballad of Buster Scruggs

Beste mannelijke hoofdrol

Bradley Cooper – A Star Is Born

Viggo Mortensen – Green Book

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Willem Dafoe – At Eternity Gate

Christian Bale – Vice

Beste vrouwelijke hoofdrol

Yalitza Aparicio – Roma

Lady Gaga – A Star Is Born

Glenn Close – The Wife

Olivia Colman – The Favourite

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

Beste mannelijke bijrol

Mahershala Ali – Green Book

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice