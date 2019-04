Dubbel beschuit met muisjes! Oscar Kazàn vader geworden van tweeling

Hoera, de ooievaar is langs geweest bij Oscar Kazàn en zijn verloofde Bregje! Het stel is ouders geworden van een tweeling, genaamd Felix en Oscar. Ze hebben al een dochter: Skyler.

Oscar deelt een trotse foto op Instagram. “Op 30 maart zijn onze twee prachtige zonen Oscar en Felix geboren”, schrijft hij erbij. “Beide mannetjes wegen zo’n 2500 gram en maken het goed. Net als hun moeder, op wie ik ontzettend trots ben.💙💙”

Lees ook

Heb jij een top 10-naam gekozen? Dít zijn de populairste babynamen van 2018

Tweeling

Oscar Kazàn en zijn vrouw Bregje van der Leest konden er niet over uit dat zij een eeneiige tweeling krijgen. “De afgelopen maanden hebben we er grapjes over gemaakt,’ vertelde Oscar eerder aan Story. “Toen wisten we nog niet dat we een tweeling zouden krijgen. Maar we vonden het bijzonder dat Bregje ineens ‘dubbele tijden’ zag. Als ze op de klok keek, was het altijd 10:10 of 23:23. Dat soort cijfers. Misschien krijgen we wel een tweeling, zeiden we dan. Als illusionist is het natuurlijk een droom om vader te zijn van een eeneiige tweeling. Wat voor trucs we dan allemaal kunnen uithalen!”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram