Het zit Oscar Aerts wat betreft zijn gezondheid allesbehalve mee. Zo’n twee jaar geleden werd het zeldzame syndroom van Cushing geconstateerd bij de voormalig ‘GTST’-acteur, en nu heeft hij weer te maken met een flinke tegenslag.

Slechts vijftig mensen in Nederland lijden aan het syndroom van Cushing en Oscar is er daar dus eentje van. Hierdoor produceert zijn bijnier te veel cortisol en heeft hij meerdere operaties moeten ondergaan. “De laatste was best risicovol omdat er kans op bijkomende schade was”, vertelt de 29-jarige acteur aan Weekend, die tot op de dag van vandaag medicijnen moet slikken. “Toen ik wakker werd dacht ik: doet alles het nog?”

Ziekte van Addison

Helaas heeft Oscar nu te horen gekregen dat er nog een ziekte bij is gekomen. “Die aandoening heeft nu plaatsgemaakt voor de ziekte van Addison”, aldus Aerts. “Ik maak nu juist geen cortisol meer aan. Om dat op peil te houden heb ik medicatie. Je moet die pillen altijd bij je hebben, want als je die niet slikt, kun je buiten bewustzijn en in coma raken.” Nog een risico van de ziekte is een zogeheten Addisoncrisis. “Daarvoor heb ik een noodspuit bij me. Maar het gaat al beter, ik slikte eerst acht pillen op een dag en nu nog maar twee.”

Lees ook

‘GTST’-acteur Oscar Aerts doet heftig boekje open over zijn zeldzame ziekte

Familie

Vooral voor zijn familie vindt Oscar zijn kwakkelende gezondheid verschrikkelijk. “Ik heb Jessica en mijn ouders zoveel stress bezorgd. Ik praat weleens met een psycholoog en daar blijkt dat ik me schuldig voel naar hen toe. Dat vreet nog het meest aan mij. Het is niet leuk voor jezelf dat je ziek bent, maar ik vind het nog erger voor mijn familie.”

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: ANP