Oranje Leeuwin Shanice van de Sanden: ‘Dankzij mijn moeder ben ik op het punt waar ik nu ben’

Vandaag is het eindelijk zover: de Oranje Leeuwinnen spelen hun eerste wedstrijd van het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Een van onze strijders is Shanice van de Sanden (26), die uit een gezin met zes kinderen van drie verschillende vaders komt. Met die van haar heeft ze nauwelijks contact, met haar moeder deelt ze daarentegen alles. “Mijn moeder kent mij door en door”, vertelde ze in Trouw. “Ze ziet meteen als er iets met mij is, dan hoef ik niets tegen haar te zeggen.”

Krantenwijk

Al vroeg hielp ze haar moeder met extra inkomsten. “Ik had een krantenwijk, ik liep met mijn broer en zusje drieduizend huizen in IJsselstein. Heel IJsselstein kent ons als de krantenmeisjes en de krantenjongen. We liepen in de sneeuw en in de kou. Dan kiepte je fiets om omdat die kranten te zwaar waren, met de wind vol over straat. Ik had van die dagen dat ik dacht: hoe lang moet ik dit doen om mijn geld te verdienen. Mijn moeder heeft zes kinderen, die had ook geen miljoenen op de rekening staan. Uiteindelijk is het in het voetbal zo snel gegaan, dat ik nu mijn moeder geld kan opsturen als ze het moeilijk heeft. Zij heeft mij geholpen naar het punt waar ik nu ben.”

Kapster

Volgens insiders zou Shanice, die nog vrijgezel zou zijn, bij de Franse club Olympique Lyonnais 162.000 euro per jaar verdienen. Tot twee jaar terug had ze nog het voornemen om haar kappersopleiding af te maken, zodat ze na haar voetbalcarrière als kapster aan de slag kon.

Bron: Story.nl | Beeld: ANP, Instagram