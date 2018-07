Déze radio-dj gaat de lege stoel van Domien Verschuuren opvullen bij 3FM

Onlangs maakte radio-dj Domien Verschuuren bekend dat hij zender 3FM, waar hij al sinds 2006 te horen was, verruilt voor Qmusic. Wanneer dat precies zou gaan gebeuren en wie er bij 3FM zijn plaats in de ochtendshow zou overnemen, hield hij geheim, maar nu is er dan eindelijk meer duidelijk over zijn opvolger.

Sander in september

Niemand minder dan Sander Hoogendoorn is zijn plaatsvervanger. Dat maakte hij zelf vanmiddag bekend op de zender. Hij begint in september met zijn nieuwe programma.

‘Wen er maar vast aan’

Eerder op de dag had Hoogendoorn al hints op Twitter gegeven. Hij deelde een schermafdruk van de wekkers die hij deze week heeft gezet. Die gaat onder meer af om 4.43 uur met de tekst erbij ‘wen er maar vast aan’. Op dit moment presenteert Hoogendoorn op werkdagen het avondspitsprogramma op 3FM.

IK GA DE OCHTEND OP 3FM DOEN WAAAHOEEEEEEEEEE!!! https://t.co/3XH1sjIR8R ⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰⏰ — sanderhoogendoorn (@sander3fm) July 16, 2018

Schop onder je hol!

Hoogendoorn vertelde dat hij een hekel heeft aan vroeg opstaan, maar dat hij de luisteraars graag “lekker een schop onder hun hol wil geven. Dit programma is de enige reden om elke dag vroeg op te willen staan.” De dj heeft nog geen titel voor zijn nieuwe programma. “Ik hoorde het ook net pas.”

