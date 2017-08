Oprah: ‘Traditioneel huwelijk had einde relatie betekend’

Oprah Winfrey is al ruim dertig jaar gelukkig met haar Stedman, maar is nooit met de zakenman getrouwd. Had ze dat wel gedaan, dan waren de twee volgens haar nu niet meer samen geweest.

Dat vertelt de presentatrice aan Vogue. ‘Het huwelijk vereist een andere levenshouding. Zijn interpretatie van wat het betekent om een echtgenoot te zijn en wat het zou betekenen als ik zijn vrouw was, was vrij traditioneel geweest. Ik had daar nooit ingepast.’

Door de jaren heen is er vaak gespeculeerd over een huwelijk tussen de nu 63-jarige televisiester en haar partner. Volgens Oprah is dat thuis echter nooit onderwerp van gesprek geweest. ‘Het is gewoon nooit aan de orde geweest’, legt ze uit.

Vorig jaar nog reageerde de presentatrice op Twitter op geruchten over een op handen zijnde bruiloft. ‘Zes mensen die me kennen hebben me vandaag gebeld om me te feliciteren of omdat ze verbaasd waren dat ze niet zijn uitgenodigd voor mijn huwelijk. Het is NIET WAAR.’

6 people who know me well have called today congratulating me or surprised they weren’t invited to my wedding.

IT’ s NOT TRUE!! — Oprah Winfrey (@Oprah) 5 september 2016

