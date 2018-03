Zóveel hebben Oprah en Steven Spielberg op de bank staan

George Lucas, Steven Spielberg en Oprah Winfrey hebben de jaarlijkse miljardairslijst van het Amerikaanse tijdschrift Forbes gehaald. De drie zijn als Hollywood-namen een uitzondering tussen alle topmannen en beleggers.

Lees ook

Oprah bekent geheim talent: ‘Ik ben een pro in hondenpoepvlekken verwijderen’

Flink wat knaken

Star Wars-bedenker George Lucas bezet de 372e plaats met een geschat vermogen van 5,2 miljard dollar. Regisseur Steven Spielberg volgt op plek 629 met 3,6 miljard dollar en voormalig talkshowhost Oprah Winfrey boert met een vermogen van 2,7 miljard op plaats 887 ook niet verkeerd.

Dollartekens

Wellicht hoort Oprah overigens thuis op een hogere plek in de top 1000. Vanmorgen werd bekend dat ze een deel van haar belang in dieetbedrijf Weight Watchers van de hand heeft gedaan. De tv-persoonlijkheid was goed voor een deelneming van tien procent in het dieetbedrijf. Hoeveel daarvan overblijft is niet duidelijk.

Rijkste man ter wereld

Amazon-topman Jeff Bezos is volgens Forbes de rijkste man ter wereld met 112 miljard dollar, gevolgd door Microsoft-oprichter Bill Gates (90 miljard).

Ook Heineken in de lijst

De hoogstgeplaatste Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken, dochter van de overleden bierbrouwer Freddy Heineken. Zij staat op plek 86 met 15,8 miljard dollar. John de Mol valt met 2,1 miljard dollar buiten de top 1000. Hij staat op plek 1157.

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld: Hollandse Hoogte