Met de GTST-cliffhanger in aantocht worden de aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden spannender en spannender. Sjors’ dochter Lana lijkt een hoofdrol te gaan spelen in de grootse finale, waardoor alle ogen momenteel gericht zijn op de rebelse tiener. Maar wacht eens even… tiener? Zo lang geleden is Lana toch nog niet geboren? Wij gingen op onderzoek uit en ontdekten meer hilarische onverklaarbaarheden uit soapdorp Meerdijk.

Twee keer zo oud

Laten we – wel zo logisch – beginnen bij Lana’s moeder Sjors Langeveld, dochter van Frits van Houten en Martine Hafkamp. Zij werd volgens de GTST-archieven in 1995 geboren en dus moet de blondine nu zo’n 23 jaar oud zijn. De Sjors naar wie we nu dagelijks kijken, is toch echt een tikkeltje ouder: 31, om precies te zijn. Zij maakte in 2003 haar eerste echte opwachting in de soap, waarin ze niet als 8-jarige, maar als 16-jarige aupair van Nina Sanders.

Bevallen op je vijftiende

Sjors bevalt in 2010 van dochter Lana, wiens vader de inmiddels overleden Danny de Jong blijkt. Stiekem was Sjors toen dus nog amper 15 jaar oud, maar door de eerdere veroudering werd ze nu op haar 23e voor het eerst moeder. Maar dat Lana in 2010 ter wereld kwam, betekent dus dat het kind amper 8 jaar oud kan zijn. Aangezien je een 8-jarige lastig jointjes kunt laten roken en alcohol kunt laten drinken, werd het personage eind 2017 dan ook verouderd naar 16 jaar. Voor Lana volgden de leeftijdssprongen elkaar wel heel rap op; begin 2017 werd ze nog verouderd naar 12 jaar, nadat ze in 2012 al van 2 naar 4 jaar verouderd werd.

Businesswoman of zakenpuber?

Ook Nina maakte enkele opmerkelijke veranderingen door. De in 1997 geboren dochter van Ludo en Janine Sanders werd in 2000 verouderd naar 5 jaar, in 2005 naar 15 jaar en in 2009 naar 21 jaar. Zogenaamd is Nina nu 30 jaar oud en geboren op 24 april 1988, maar in werkelijkheid is de eigenaresse van mode-imperium La Nina slechts 21 jaar oud – doet die jonge onderneemster toch leuk, hè? Toen haar dochter Nola in 2013 ter wereld kwam, was ‘tienermoeder’ Nina eigenlijk amper 16 lentes jong.

Wat geven ze die Sanders-kids? Pokon?

Nina’s broertje Lucas, zoon van Janine en Stefano Sanders, kwam in het jaar 2000 ter wereld in de soap. Dat maakt de blonde eigenaar van de kroeg De Koning nu dus slechts 18 jaar, ware het niet dat Lucas als 5-jarige in 2005 al een upgrade kreeg naar 12-jarige. Dat maakt Lucas, die in 2009 na enkele jaren bij zijn vader in New York te hebben gewoond op zijn 16e terugkeerde naar Meerdijk, nu 25 jaar oud.

Doorspoelen maar!

De volgende Sanders wiens leeftijd enkele belletjes doet rinkelen is Kimberly, die ‘officieel’ in 2002 ter wereld kwam uit de relatie van Cyrille de Boer en Marcus Sanders, de broer van Ludo. Kimberley werd tot 2003 gespeeld door verschillende baby’s en verdween daarna tot 2016 van het toneel. Dat jaar keerde ze terug als 19-jarige, waarmee ze dus vijf jaar ouder is gemaakt dan ze in werkelijkheid hoort te zijn.

Meer vreemde GTST-feitjes?

Natuurlijk gaan deze opmerkelijke leeftijdssprongen voor meerdere personages op, net als dat we je nog een hele hoop andere vermakelijke soap-onzin kunnen vertellen. Dat bewaren we echter voor een volgend artikel. Mooie cliffhanger, hè?

