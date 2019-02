Wereld in rep en roer door Michael Jackson-docu: wat is er aan de hand?

Op filmfestival Sundance ging onlangs de tweedelige documentaire Leaving Neverland in première, waarin twee mannen – Wade Robson en James Safechuck – vertellen dat ze in hun jeugd seksueel zijn misbruikt door Michael Jackson. Nabestaanden van de popster veroordelen de film, maar vele anderen zeggen geschokt te zijn door de details die in de documentaire naar voren komen. Wat is er precies aan de hand?

Lees ook

Foto’s van kinderporno en gefolterde dieren gevonden bij Michael Jackson

‘Bezoekers volledig geschokt’

De documentaire, die in de loop van maart in twee delen wordt uitgezonden op de Belgische zender Canvas, begint met een disclaimer over “grafische” beschrijvingen van seksuele handelingen waarbij minderjarigen betrokken zijn. Dat schrijft een journalist van Rolling Stone die aanwezig was bij de première. “Na het horen van de verhalen van de twee mannen, over wat er gebeurd zou zijn in verschillende hotels, huizen en op Michaels landgoed Neverland, heb je bijna het gevoel dat je zelf een posttraumatische stressstoornis (PTSS) hebt. Tijdens de pauze van de film keken bezoekers lichtelijk verdwaasd uit hun ogen. Aan het einde waren ze volledig geschokt.”

Tóch op de praatstoel

Het is niet voor het eerst dat Jackson, die in 2009 overleed, in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. In 2005 werd hij door een jury vrijgesproken van het misbruiken van Jordan Chandler, wegens gebrek aan bewijs. Eén van de mannen die nu in Leaving Neverland zijn verhaal doet, Wade Robson, ontkende destijds dat de popster iets verkeerd deed. Hij was naar eigen zeggen bang dat het zijn carrière zou schaden en dat Michael zijn kinderen nooit meer zou kunnen zien. De ander, James Safechuck, wilde niet langer een goed woordje voor de zanger doen toen duidelijk werd dat de zaak rond Chandler voor de rechter zou komen.

Logeerpartijtjes

Robson was vijf jaar oud toen hij Jackson ontmoette in Brisbane. De zanger vertelde hem dat hij maar langs moest komen als hij een keer in de Verenigde Staten zou zijn. Safechuck leerde de zanger kennen toen ze samen in een commercial voor Pepsi speelden. Michael raakte bevriend met de families van de jongens, die regelmatig bij hem langskwamen en soms ook bleven slapen.

Geïndoctrineerd?

De twee mannen vertellen in de film uitgebreid over hun tijd met Michael. De zanger zou hen hebben ingeprent dat ze hun families niet konden vertrouwen, en vrouwen al helemaal niet. Hij overlaadde de jongens en hun families met cadeautjes. Beide mannen vertellen ook dat de dingen die de zanger met ze deed door hem als normaal werden bestempeld, omdat je op die manier iemand liet zien dat je om hem gaf.

‘Zo gedetailleerd dat je het wel móet geloven’

“Door deze mannen een podium te bieden, kiest deze documentaire duidelijk een kant”, schrijft Rolling Stone. “Toch kun je de grondigheid waarmee details worden beschreven niet zomaar naast je neerleggen.” De Nederlandse journalist Michiel Vos, die in de Verenigde Staten woont en de documentaire ook zag, zei iets soortgelijks in RTL Boulevard. “Het is zo gedetailleerd, dat je het wel moet geloven.”

Nieuwe, bizarre beelden

Met de documentaire op komst, ligt de in 2009 overleden popsensatie weer onder een vergrootglas en zijn media weer volop aan het spitten naar bewijzen en andere dirt. Amerikaanse media hebben nu de hand weten te leggen op een opmerkelijke video uit 1996 waarin Michael door rechercheurs ondervraagd wordt over het vermeende misbruik. Hierin zien we hem hoofdschuddend en giechelend op de vragen reageren. Ook lijkt hij op meerdere momenten behoorlijk wanhopig.

Boze familie

Al voor het verschijnen van de documentaire reageerden de familieleden van Jackson op de beschuldigingen. “Dit is wederom een walgelijke manier om geld te verdienen over de rug van Michael. Het is een opsomming van oud nieuws. Ongelooflijk dat een filmmaker zoiets op zijn naam zou willen schrijven.”

Ontkenning

Michael zelf heeft altijd ontkend iemand misbruikt te hebben. Wel sprak hij regelmatig over zijn liefde voor kinderen. “Ik zie God in hun ogen”, zei hij eens. De zanger kreeg zelf drie kinderen: Prince Michael I (1997), Paris (1998) en Prince Michael ‘Blanket’ II (2002). Prince Michael I en Paris werden geboren uit Jacksons huwelijk met Debbie Rowe. Wie de moeder van Prince Michael II is, is niet bekend.

Wie de docu wil zien, moet zoals gezegd nog heel even geduld hebben. In maart zullen de twee delen te zien zijn op het Vlaamse Canvas.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.