Opgebiecht: Gordon wist halverwege trouwshow al dat-ie niet ging trouwen

Wat veel teleurgestelde kijkers van ‘Gordon gaat trouwen… maar met wie?’ al vermoedden, blijkt waar: het programma blijkt grotendeels een ouderwets stukje amateurtoneel te zijn geweest. Het is Gordon zélf die dit nieuws naar buiten brengt.

Meer dan twee miljoen kijkers van ‘Gordon gaat trouwen… maar met wie?’ kwamen van een koude kermis thuis toen bruidegom in spe Gordon (49) op het moment suprême eieren voor zijn geld koos, en zijn overgebleven trouwkandidaten Manuel (34) en Rogier (41) hun liefdescongé gaf.

Anticlimax

Een anticlimax die zorgde voor nationale verontwaardiging, die naar nu blijkt inderdaad dat de presentator al een hele tijd wist dat-ie helemaal niet zou gaan trouwen. Werd Gordon door zijn fans al verweten dat hij hen met opzet op het verkeerde been zette door indertijd te suggereren dat hij wel degelijk op huwelijksreis zou zijn, hij blijkt al veel langer een toneelstukje te hebben opgevoerd; al na vier afleveringen wist de zanger dat hij niet zou trouwen. ‘Ik was wel verbaasd over de negatieve reacties toen ik niet trouwde,’ vertelt Gordon – zich zoals gewoonlijk van geen kwaad bewust – in Libelle. ’Wat een oplichter, werd er geroepen. Hoezo oplichter? Ik was juist eerlijk. Het was gewoon jammer dat ik halverwege het programma al wist dat mijn man er niet tussen zat.’

