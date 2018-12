Op een rij: deze BN’ers zijn in 2018 in het huwelijksbootje zijn gestapt

Het afgelopen jaar hebben we heel wat mooie plaatjes voorbij zien komen van BN’ers die in het huwelijksbootje zijn gestapt. Flair zet ze voor je op een rij.

Anouk en Johnny de Mol

Johnny de Mol is op 5 oktober getrouwd met de drie jaar jongere Anouk van Schie. Het stel is getrouwd op een ultrageheime droomlocatie in de Algarve in Portugal. Ze hadden gekozen voor Portugal omdat zij en hun ouders daar al jaren komen. Johnny en Anouk zijn ruim twee jaar samen en zijn in april de trotse ouders geworden van een zoon. De blonde KUS-zangeres, die uit een eerdere relatie dochtertje Kiki (5) heeft, verhuisde vorig jaar met Johnny naar een Goois landgoed.

Kim en Jaap Reesema

Voormalig Miss Universe Kim Kötter en zanger Jaap Reesema hebben elkaar op 7 september het jawoord gegeven. Het stel trouwde in Tirol op een waanzinnige locatie. In mei 2016 kwam zoontje Muck ter wereld en afgelopen april werd Youp geboren. De jongetjes werden speciaal voor de grote dag gestyled als knappe mini-mannen.



Ryan en Laura Ponticorvo

Vlogster Laura Ponticorvo is met haar grote liefde Ryan getrouwd op 10 september. The big wedding – een driedaags spektakel – vond plaats in Italië, waar Laura’s roots liggen. Ryan ging eind vorig jaar op z’n knieën voor Laura. Hij verraste haar op haar 32e verjaardag met een intiem feestje met enkel familieleden en beste vrienden, en vroeg haar in hun bijzijn ten huwelijk.

Mark en Shelly Sterk

Presentatrice Shelly Sterk en haar vriend Mark zijn op 1 juli in het huwelijk getreden. De twee gaven elkaar het jawoord tijdens een romantische buitenceremonie in het Italiaanse plaatsje Assisi in de regio Umbrië.

Beeld: ANP, Instagram