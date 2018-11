Oops! Anouk haalt flink uit naar mede-coach Lil’ Kleine tijdens The Voice

Het is inmiddels algemeen bekend dat Anouk en rapper Jorik, ook wel bekend als Lil’ Kleine, niet de beste vrienden zijn. De twee maken geregeld ruzie tijdens de opnames van The Voice of Holland.

Ook deze vrijdag was het weer zover. Na de auditie van de 25-jarige Sophie heeft ze het voor het kiezen: alle vier de stoelen zijn gedraaid. Toch twijfelt ze voor wie ze moet kiezen. Anouk of Jorik?

Lil’ Kleine gooit zijn charmes in het spel en zegt: “Ik weet zeker dat ik jou écht bekend kan maken.” Iets waar Anouk, gezien haar gezichtsuitdrukking, het niet helemaal mee eens is. Ze zegt tegen Sophie dat ze haar veel kan leren over het vak. “Wauw, nou Sophie echt heel goed gedaan. Ik vind dat je een fantastische stem hebt”, aldus de zangeres.

Desondanks kiest de kandidaat voor Lil’ Kleine, wat bij Anouk in het verkeerde keelgat schiet. “Je hebt het fantastisch gedaan, maar wat hij je belooft is gewoon bullshit”, zegt ze duidelijk geïrriteerd. Awkward…

hier alvast een gifje van Anouk 😘 #tvoh pic.twitter.com/pQxLZKGT72 — Amarins Bakker (@amarinsbakker_) 16 november 2018

Bron: Libelle, The Voice, Twitter | Beeld: Twitter, BrunoPress