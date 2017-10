Ook actrice Inge Ipenburg hield seksuele intimidatie stil

Na Miryanna van Reeden doet ook Inge Ipenburg een boekje open over seksuele intimidatie in de Nederlandse tv- en filmwereld. De actrice durft na jaren te vertellen over haar persoonlijke ervaringen met opdringerige regisseurs.

Lees ook: Actrice Miryanna van Reeden openhartig over seksuele intimidatie

Compliment

‘Ik had bijvoorbeeld zelf een zakelijke bespreking en na afloop kreeg ik gewoon een tong tegen m’n huig gedouwd en toen ik zei: wat doe je nou, werd er gezegd: dat is een compliment’, vertelt Ipenburg vrijdag in de ochtendshow van Lex Gaarthuis op Radio 10. ‘En toen hij dat een aantal maanden later nog een keertje deed en ik zei: je weet toch dat ik dit niet wil, antwoordde hij: je weet toch dat ik dat doe?’

Beloning

Het was niet de enige keer dat ze te maken kreeg met ongepast gedrag. ‘Er is een regisseur geweest waarvoor ik in een serie zat, waar ik tientallen audities voor hebt gedaan. Toen ik bij hem thuis was om het script door te nemen eiste hij een soort beloning. Met daarbij de tekst: waarom denk je dan dat je aangenomen bent? Nou, dat werd geen leuk seizoen kan ik je vertellen.’

In de war

De actrice, bekend van haar rollen in onder meer Goede tijden, slechte tijden en Celblok H, is na de onthullingen van bekende Amerikaanse en Nederlandse vrouwen behoorlijk in de war. ‘Ik ben raar genoeg enorm van slag de afgelopen dagen, omdat ik altijd zo het gevoel had dat ik één of andere trut was dat ik dat soort dingen niet vond kunnen.’

Opgelucht

Wel is Inge opgelucht dat ze na al die jaren eindelijk haar verhaal durft te vertellen. ‘Wat ik goed vind aan deze ontwikkeling is dat er een soort van solidariteit is. En wat ik hoop is dat dit niet verwatert. Ik hoop dat de verwondering en verbijstering over dit soort gedrag blijft bestaan. Waardoor het hopelijk in alle sectoren van de werkvloer verdwijnt.’

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron en beeld: ANP