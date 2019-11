Watertanden: de eerste trailer van ‘Onze Jongens in Miami’ is hier

De Magic Mike’s van de lage landen zijn weer terug! De eerste trailer voor ‘Onze Jongens in Miami’ is nu uit en één ding is duidelijk: Jim Bakkum en Martijn Fischer gaan bioscoopbezoekers begin volgend jaar weer een heet avondje bezorgen!

Het mocht effe duren…

Eind 2016 dropen de knappe klussers al van het scherm, dus dit vervolg laat eigenlijk al véél te lang op zich wachten. Nu is het dan ein-de-lijk zover: Onze Jongens in Miami draait vanaf januari 2020 in de bioscopen.

Waar gaat ‘Onze Jongens in Miami’ over?

Tja, een overbodige vraag natuurlijk, je weet natuurlijk waar je deze film voor kijkt: ontblote bovenlichamen en sexy dansjes. Toch benieuwd naar het verhaal? In Onze Jongens in Miami is Jorrit (Jim Bakkum) weer single en gaat hij samen met Bas (Martijn Fischer) een stripclub openen in Miami, of all places. Uiteraard vliegt ook Thijs (Juvat Westendorp) mee naar de VS, samen met nieuwe stripper en collega-bouwvakker Boris (Malik Mohammed). De hete heren moeten flink aan de bak, want het pand waarin ze de club willen openen, blijkt een enorme bouwval en… keiharde concurrentie ligt op de loer!

De cast

De cast is natuurlijk weer om je vingers bij af te likken. Naast Jim Bakkum, Martijn Fischer, Juvat Westendorp en Malik Mohammed spelen ook Eva van der Wijdeven (die deze week bekendmaakte dat ze hartstikke in verwachting is!), de 13-jarige Matheu Hinzen (klein André Hazes in Bloed, Zweet & Tranen), Maaike Martens (De Luizenmoeder) en Sanne Vogel (óók very pregnant, maar dan van een tweeling) een rol. Ook nu was de regie in handen van romcom-koning Johan Nijenhuis.

Bron: Superguide | Beeld: Still