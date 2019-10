Spontane opvliegers: dit zijn de hete eerste beelden van ‘Onze Jongens in Miami’

Ook zo genoten van de film ‘Onze Jongens’, de Nederlandse versie van de hete mannen-klassieker ‘Magic Mike’? Goed nieuws: er is een tweede deel onderweg en dit zijn de allereerste, stomende beelden.

Daar zijn ze weer

Hoofdrolspelers Jim Bakkum, Martijn Fischer, Juvat Westendorp en Malik Mohammed keren allen terug voor dit vervolg van hun stripper-succes onder de Amerikaanse zon.

Eigen stripclub

De loeistrak afgetrainde Jim kruipt opnieuw in de rol van Jorrit, die samen met zijn vrienden in het eerste deel uit 2016 ging strippen om hun bouwbedrijfje te redden. In de nieuwe film beproeven ze hun geluk in de Verenigde Staten. In Miami willen de heren een eigen stripclub openen.

Uit je comfortzone

De rol van Jorrit ligt Jim “nauw aan het hart”. “Het was mijn eerste vaderrol in een film drie jaar geleden en de eerste rol waar ik mezelf volledig van een andere kant kon laten zien. Of van meerdere kanten, hoe je het ook wilt zien. ik vind het lekker om uit mijn comfortzone te stappen. Wat het ook zo te gek maakt is het team, en dan in bijzonder mijn geweldige tegenspelers Martijn, Juvat, Malik, Eva en Matheu, die samen met mij die herinneringen gemaakt hebben.”

Groot gemis

Jim was bijna een maand van huis voor opnames van de film Onze jongens in Miami. Via social media liet Jim meermaals doorschemeren het thuisfront enorm te missen. “Ik kan letterlijk zeggen ‘Het is MOOI geweest’ en ga met een heerlijk gevoel en een bak vol herinneringen weer naar huis”, schreef Jim na de laatste draaidag op Instagram. “Dááág.”

De film gaat op 30 januari in première. Bekijk hieronder de eerste beelden:

Bron: ANP, RTL Bouelvard | Beeld: ANP