Ontzettend verdrietig: Avicii’s broer kwam net te laat aan in Oman

Gisteren werd meer bekend over de laatste minuten van Avicii’s leven, en nu is er nog meer treurig nieuws wereldkundig gemaakt.

David, de broer van de dj, was namelijk onderweg naar Oman, omdat hij zich ernstige zorgen maakte. Hij kwam alleen net te laat; enkele uren na het overlijden van Avicii arriveerde David in Oman.

Ongerust

Hoewel eerdere berichten deden vermoeden dat David pas ná het horen van het slechte nieuws zijn spullen pakte om naar Oman te gaan, blijkt nu dat die informatie niet klopt. ‘Eerder die week had Avicii nog telefonisch contact met zijn familie’, aldus een bron tegenover People Magazine. ‘Ze waren erg ongerust over zijn mentale gezondheid. Zijn broer is naar Oman gevlogen om Tim (Avicii) weer mee naar huis te nemen, maar hij was net een paar uur te laat.’

Overmatig alcoholgebruik

De dj kampte met depressies en serieuze gezondheidsproblemen, veelal als gevolg van overmatig alcoholgebruik. In 2016 stopte Avicii met touren omdat het te zwaar voor hem werd; twee jaar later – op 20 april – overleed hij op 28-jarige leeftijd.

Bron: Telegraaf | Beeld: ANP