Dít zijn de 7 opvallendste onthullingen uit Michelle Obama’s biografie

Met een oplage van drie miljoen exemplaren in maar liefst 31 talen pakt Michelle Obama goed uit met haar vandaag verschenen biografie. In het boek geeft de voormalige first lady een uniek en vooral openhartig kijkje in haar leven.

Wil je het boek dolgraag lezen, maar kun je niet wachten tot je ‘m daadwerkelijk in handen hebt? Dan hebben we een klein voorproefje: dit zijn de opvallendste onthullingen op een rij.

1. Ze gaat niet de politiek in

Wie hoopte dat Michelle haar man achterna zou gaan en misschien ooit wel terug zou keren naar het Witte Huis, komt van een koude kermis thuis. “Ik zal het hier meteen duidelijk zeggen: ik ben niet van plan me ooit verkiesbaar te stellen. Ik ben nooit een liefhebber van de politiek geweest en de ervaring die ik de afgelopen tien jaar heb opgedaan heeft mijn mening niet bepaald veranderd”, schrijft ze. De toekomst van de Obama’s ligt in de media. Samen met Barack tekende Michelle onlangs een contract bij Netflix, waarvoor ze films gaan produceren.

2. Zij en Barack waren misschien nooit een stel geweest

Michelle vertelt hoe ze in het prille begin afknapte op Barack. Ze leerde hem kennen op een advocatenkantoor in Chicago. De twee vonden elkaar leuk, maar tijdens hun eerste date kwam Barack te laat. “Ik dacht: een zwarte man die te laat komt, nee.” Gelukkig gaf ze hem de kans om deze flinke misser goed te maken.

3. Ze vergeeft Trump nooit

Michelle windt er geen doekjes om: ze heeft een diepe afkeer van de vastgoedmagnaat die haar man opvolgde. Ze verwijt Trump dat hij de veiligheid van haar gezin in gevaar bracht door de birther-theorie rond te bazuinen: het gerucht dat Barack eigenlijk in het buitenland geboren was en daarom geen recht had om president te zijn. Ze schrijft: “Wat als een labiel iemand zijn geweer laadde en naar Washington reed? Donald Trump, met zijn luide en roekeloze insinuaties, zette de veiligheid van mijn gezin op het spel. Dat vergeef ik hem nooit.”

4. Kinderen krijgen ging niet makkelijk

“Als ik een dossier aan zou willen gaan leggen over dingen die niemand je vertelt totdat je er middenin zit, zou ik beginnen met miskramen. Een miskraam is eenzaam, pijnlijk en ontmoedigend”, schrijft Michelle. Na de miskraam gaan zij en Barack over tot ivf-b. Een moeilijk proces, zo vertelde ze eerder in een interview met ABC News. Terwijl zij zichzelf de ene injectie na de andere toediende, was Barack namelijk al druk met zijn politieke carrière. Hun twee dochters Malia (20) en Sasha (17) werden uiteindelijk via ivf verwekt.

5. Haar huwelijk ging niet altijd over rozen

Michelle verbloemt niet dat zij en Barack in een huwelijkscrisis terechtkwamen toen Barack helemaal opging in zijn politieke loopbaan. Door relatietherapie kwamen de twee hun huwelijksproblemen te boven. Daarover schrijft ze: “Ik wil dat jonge stellen weten dat ook Michelle en Barack moeten werken aan hun relatie. Dat ook wíj hulp zoeken als we het nodig hebben.”

6. Ze had nooit gedacht dat Barack president kon worden

Toen Barack haar vertelde dat hij president wilde worden, had ze in eerste instantie weinig vertrouwen in een goede afloop, geeft ze toe. “Ik dacht niet echt dat hij zou kunnen winnen. Barack was per slot van rekening een zwarte man in Amerika.”

7. Ze kan nog steeds niet geloven dat Donald Trump president is

Toen op die bewuste verkiezingsavond in november 2016 bleek dat Trump van Hillary Clinton ging winnen, ging Michelle acuut naar bed. Ze wilde de realiteit nog niet onder ogen komen. Twee jaar later vraagt ze zich nog steeds af hoe het in vredesnaam zover heeft kunnen komen. “Ik zal me er altijd over blijven verwonderen wat zoveel mensen, met name vrouwen, ertoe heeft gebracht om een buitengewoon goed gekwalificeerde vrouwelijke kandidaat af te wijzen en in plaats daarvan een vrouwenhater te kiezen als president.”

Fijn prijsje

Een ander leuk weetje: het bedrag dat de Obama’s voor hun biografieën krijgen – Barack is druk bezig met de zijne – is ongekend. Hun uitgever telde maar liefst 57 miljoen euro neer. Ruim 20 miljoen meer dan het voorschot dat Bill en Hillary Clinton destijds voor hun memoires kregen.

Mijn verhaal, becoming Michelle Obama verschijnt in Nederland bij uitgeverij Hollands Diep en ligt vanaf vandaag in de winkels.

