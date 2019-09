Daley Blind (29) verklapte onlangs in welke maand hij vader wordt en de uitgerekende datum van zijn kersverse vrouw komt dan ook steeds dichterbij. Dat is bovendien duidelijk te zien aan de buik van Candy-Rae Fleur, die vol trots een kiekje deelt van haar ontblote baby bump.

“Yess we’re still growing”, schrijft de hoogzwangere vrouw van Daley bij de foto. Op het plaatje is te zien hoe haar buik al flink naar voren is gegroeid en het niet lang meer kan duren tot het stel hun eerste kindje in de armen kunnen sluiten.

Knap

Candy-Rae wordt overspoeld met complimenten. Zo wordt ze een “knappe mama” genoemd en wordt gereageerd dat ze er “still pretty” uitziet. Ook vragen mensen zich af of Daley en zijn geliefde de ouders worden van een jongen of een meisje. “Dat weten we niet”, reageert de voetbalvrouw.

Love story

Het koppel is al meer dan acht jaar samen. Vorig jaar juni ging de Ajax- en Oranje-speler voor Candy-Rae op zijn knieën en een jaar later, in juni 2019, stapten de twee in het huwelijksbootje. Van de grote dag deelde het stel de mooiste kiekjes én verklapten de twee in verwachting te zijn van hun eerste kindje. Op die foto’s was al een klein buikje te bekennen. Of de twee een jongen of een meisje krijgen, blijft een verrassing.

Dit bericht bekijken op Instagram Yess we’re still growing 🤰 Een bericht gedeeld door Candy-rae Fleur (@candy.rae.fleur) op 24 Sep 2019 om 9:37 (PDT)

