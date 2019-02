Óngelooflijk! Iedereen heeft het over de smalle heupen van Patty Brard

Patty Brard blijft maar indruk maken met haar nieuwe, slanke figuur. Ze plaatste vanmiddag opnieuw een foto op Instagram en wordt weer overladen met complimenten.

Maagverkleining

Het was de druppel voor Patty toen de weegschaal op een dag 97,9 kilo aanduidde: “Ik schrok me dood en dacht: nu is het klaar”, vertelde ze toentertijd. Daarom liet ze eind februari bij een kliniek in België haar maag verkleinen. De presentatrice is sindsdien in een paar maanden tijd flink afgevallen en dat is duidelijk te zien.

Het regent complimenten

De fans overladen haar wederom met complimenten na het plaatsen van de foto. Niet alleen vinden ze dat ze een geweldige outfit aan heeft en een vrolijke glimlach opzet, ze prijzen haar ook massaal voor haar smalle heupen. En daarmee zou ze volgens hen haar tweede jeugd in zijn gegaan: “Je hebt niet alleen de kilo’s terug gedraaid, maar ook de jaren”, schrijft iemand.

Wauw. Stiekem zijn we gewoon best een beetje harstikke veel jaloers. #DoeOnsOokZonLijf

Bron: Libelle | Beeld: ANP