Ongeboren kindje van Waylon en Bibi is nú al muzikaal

Waylon en zijn vriendin Bibi Breijman zijn allebei gezegend met een gouden keeltje, dus de kans is groot dat hun kind ook muzikaal zal zijn. De aanstaande ouders doen daar in ieder geval hun uiterste best voor!

Dansen

De laatste loodjes zijn aangebroken voor Waylon en Bibi. Nog heel even en dan wordt hun eerste kindje geboren. De twee brengen hun passie voor muziek nu al over op de kleine. De brunette deelt een foto van haar grote babybuik, waar een koptelefoon op ligt. Het kleintje reageert enthousiast op de muziek. ‘Already dancing,’ schrijft Bibi bij de foto.

Already dancing 🕺 🎶🥜 #ilovemylittlepeanut#music#babybellybump#italy#beach Een bericht gedeeld door Bibi Breijman (@bibibreijman) op 26 Aug 2018 om 11:11 (PDT)

