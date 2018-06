One Tree Hill- fans opgelet: er komt een reünie aan

Helaas, de serie komt helaas niet net als Dynasty met een reboot, maar… ze hebben wel iets anders leuks in petto! Een groot deel van de cast zal namelijk in de kerstfilm The Christmas Contract gaan spelen. Enne, de opnames zijn inmiddels al begonnen!

Voor de film hebben Hilarie Burton, Robert Buckley, Danneel Ackles én Antwon Tanner toegezegd, en dus zal er een kleine reünie van de ooit zo geliefde cast plaatsvinden. De film, waarbij Hilarie de hoofdrol van Jolie heeft bemachtigd, gaat om een heus ‘kerstcontract’ dat is samengesteld door haar vriendin Naomi. Jolie is namelijk terug naar haar woonplaats Louisiana gekomen, omdat haar relatie stukgelopen is. Naomi stelt voor dat Jolie haar broer uitnodigt, maar of dat ook zo’n goed idee is… Het is voor Naomi in ieder geval reden genoeg om een contract voor de feestdagen op te stellen.

Wij zijn ondertussen erg benieuwd geworden naar het resultaat. Jij ook?

Een bericht gedeeld door Gossip Street (@gossipstreetoff_) op 12 Jun 2018 om 2:35 (PDT)

Een bericht gedeeld door The Spn Kids💨 || #1 Update IG (@acklestwinsig) op 11 Jun 2018 om 1:25 (PDT)

