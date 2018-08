Dit zijn de zeven onbekende deelnemers aan Expeditie Robinson

Vorige week werd al het grootste gedeelte van Kamp Zuid onthuld, maar nu maakt het programma ook bekend wie nu die ‘onbekenden’ zijn die mee gaan doen. Want bekende Nederlander of niet, het vorige seizoen heeft wel aangetoond dat we ook snel alles van deze personen te weten gaan komen.

Met een soortgelijk spannend filmpje, worden de zeven kandidaten geïntroduceerd. Zou er een nieuwe Imke of Carlos bijzitten? Ook lijkt het er nu weer op dat deze deelnemers in een apart kamp starten… Het gaat om:

Sandra Spreij (coffeeshophoudster uit Zwolle)

Gwenda Nielen (majoor uit Amersfoort)

Laurie Scheerder (student uit Utrecht

Dominique Hazeleger (student uit Dorst)

Jan Bronninkreef (veeboer in Holten)

Özgür Aksan (woonbegeleider uit Zutphen)

Robin Bakker (havenarbeider uit Spijkernisse)

Bron: Boulevard, ANP | Beeld: ANP