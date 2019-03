Omkoping zat al in script Desperate Housewives én dochters Lori Loughlin verlaten universiteit

Het heeft er alle schijn van dat actrice Felicity Huffman, die wordt verdacht van het omkopen van werknemers op Amerikaanse elite-universiteiten, zich heeft laten inspireren door een script van Desperate Housewives. Haar personage Lynette Scavo maakte zich in 2004 al schuldig aan omkoping om haar tweeling te kunnen laten studeren. Dit ontdekte BuzzFeed. Plus: dochters Lori Loughlin verlaten universiteit. What’s next?

