OMG: ‘The Fault In Our Stars’-acteur Ansel Elgort brengt sexy videoclip uit

Ansel Elgort zal voor ons altijd de schattige Augustus Waters uit ‘The Fault In Our Stars’ blijven – snif – maar de acteur probeert nu blijkbaar dat brave imago van zich af te schudden. Hij bracht namelijk een week geleden een eigen single uit en daar hoort een hele pikante videoclip bij…

Ansel Elgort liet menig vrouwenharten breken nadat hij stierf in de romantische film ‘The Fault In Our Stars’, maar de acteur heeft nu zijn zinnen gezet op een zangcarrière. In juli van vorig jaar bracht hij zijn eerste single ‘Home Alone‘ al uit – het was jammer genoeg niet zo’n groot succes – maar zijn tweede nummer ‘Thief’ is een echte knaller.

Buikspieren

Terwijl Ansel meerdere keren zingt dat we hem een dief moeten noemen, verschijnt de acteur telkens opnieuw in bloot bovenlijf en jawel, zijn lichaam lijkt helemaal niet meer op dat van Augustus Waters. De 22-jarige Divergent-acteur heeft er namelijk enkele buikspieren bijgekregen en niet alleen wij, maar ook vriendin Violetta Komyshan lijkt daar van te genieten, aangezien ze samen met hem rollebolt in de videoclip. Het beste van het filmpje? Ansel die danst alsof de quote ‘dance like nobody’s watching‘ voor hem is uitgevonden…

Pittig detail: de videoclip werd geregisseerd door Ansels broer Warren.