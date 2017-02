OMG: Eva Simons lacht Idols-kandidaat uit om zijn looks

Het was gisterenavond weer een leuke boel tijdens de audities van ‘Idols’, al vonden sommige kijkers dat een grens overschreden werd. Zo lachte Eva Simons namelijk niet enkel met de grapjes van de andere juryleden, maar ook met het uiterlijk van de kandidaten.

Het was gisteren weer lachen, gieren, brullen bij Idols, maar kijkers vonden het gedrag van jurylid Eva Simons niet zo gepast. Toen kandidaat Joris binnenkwam, barstte de zangeres namelijk in lachen uit tot de tranen over haar wangen rolden. Er moest zelfs een visagiste aan te pas komen om Eva opnieuw van make-up te voorzien terwijl Joris nog steeds ongemakkelijk stond te wachten. Uiteindelijk vertelde het jurylid dat de schoenen van Joris haar deden lachen omdat ze op de rode schoentjes van de Efteling leken.

Looks

De opmerking van Eva werd echter niet goed onthaald bij de kijkers, want velen trokken naar Twitter om hun gal te spuwen. “Zelf heeft zij ook een eigen stijl wat prima is… alleen is het niet nodig om iemand zo belachelijk te maken”, “Leuke kerel, maar om zo overdreven hem uit te lachen om zijn schoenen… Kom op zeg!” en “Dit is zo onvolwassen en respectloos“ zijn maar enkele reacties die online verschenen.

Ook jurylid Martijn Krabbé deed gisteren een opmerkelijke uitspraak na het optreden van Joris. Hij vond namelijk dat Joris echt niet kon zingen, maar gaf hem toch de kans om door te gaan naar de volgende ronde. De reden? Zijn looks.