OMG: déze knappe acteur keert na 23 jaar terug in GTST

Zojuist is er op de Facebookpagina van Goede Tijden, Slechte Tijden groot nieuws aangekondigd. Héél groot nieuws. Een geliefde acteur die de serie maar liefst 23 jaar geleden verliet, keert terug naar soapdorp Meerdijk.

Niemand minder dan Tim Immers, die de rol van Mark de Moor speelde in de langlopende RTL4-serie, kruipt opnieuw in de huid van zijn personage dat in 1995 voor het laatst te zien was in GTST. Destijds was de knappe, blonde krullenbol één van meest begeerde acteurs uit de serie. Even een kleine throwback:

En Mark keert niet in z’n eentje terug naar Meerdijk. Hij neemt zijn geliefde Marieke Vollaards, het halfzusje van Janine, mee naar z’n home town. De twee vertrokken in de zomercliffhanger van seizoen vijf samen naar het Italiaanse Toscane om daar een nieuw leven op te bouwen. De actrice die Marieke destijds speelde, Nathalie Mourits, zal niet opnieuw te zien zijn in de soap. Lidewij Mahler zal de rol van de brunette spelen. Haar kun je onder andere kenne van Waltz en Flirt, waarvoor ze zelfs een Gouden Kalf-nominatie in de wacht sleepte.

RTL laat weten dat de komst van het stel een hoop stof zal doen opwaaien. “De twee vinden het tijd de Toscaanse zon weer in te ruilen voor een plek in het vertrouwde Meerdijk. Ze willen daar een nieuw bestaan opbouwen nadat ze alles zijn kwijtgeraakt. Het is iets dat het stel koste wat het kost geheim wil houden en daarom houden ze de schone schijn op. Mark is door de jaren heen kunstenaar geworden en gaat samenwerken met Ludo en Bing. Mark en Marieke zijn ook nog steeds gelukkig getrouwd, maar ook daarbij is niet alles wat het lijkt en heeft Mark veel met Marieke te stellen.”

We kunnen niet (!) wachten, maar zullen nog even geduld moeten hebben tot mei. De familie De Moor is vanaf maandag 17 mei weer te zien in GTST. Abonnees van Videoland kunnen een week eerder, vanaf 10 mei al genieten van Tim en Lideweij. Bekijk de live aankondiging door Ludo en Janine in onderstaande video.