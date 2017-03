OMG: is Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe verloofd?

Daniel ‘Harry Potter’ Radcliffe (intussen 27) is en blijft dé crush uit onze jeugd, maar wie er ooit van droomde met hem te trouwen is eraan voor de moeite. De Britse acteur zou namelijk zijn vriendin Erin Darke ten huwelijk hebben gevraagd. Cuuute!

Volgens het Amerikaanse magazine ‘Star’ heeft Radcliffe (27) onlangs zijn Amerikaanse vriendin Erin Darke (28) – ook een actrice – ten huwelijk gevraagd. De leerden elkaar in 2012 kennen op de set van het biografische drama ‘Kill Your Darlings‘ en zijn sindsdien onafscheidelijk.

Gespot bij de juwelier

Ondanks het feit dat hun beide woordvoerders de geruchten voorlopig ontkennen, werden de tortelduifjes wél gespot toen ze aan het shoppen waren voor ringen. ‘Daniel nam Erin onlangs mee de stad in om te shoppen voor ringen en spaarde kosten noch moeite’, aldus een bron. ‘Ze praten al langer over trouwen en Daniel vindt dan ook dat trouwringen het meer dan waard zijn om veel geld aan uit te geven.’ Lucky you, Erin!