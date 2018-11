Heel erg verdrietig nieuws voor de familie Roelvink: ‘Je was alles voor ons’

Zeer treurig nieuws voor de familie Roelvink. De oma van Dave en Donny Roelvink – de moeder van hun moeder Luciënne Kenter – is overleden. De broers herdenken hun 90-jarige oma Dien op Instagram.

‘Een leven zonder jou’

Dave Roelvink noemt zijn oma ‘de allerliefste vrouw’ in zijn leven. “Oma bedankt voor alle liefde. Ik zal voor altijd van je houden en kan me nu nog niet inbeelden hoe een leven zonder jou is.”

Lieve beelden

Donny Roelvink plaatste een video en een foto waarop te zien is dat hij met zijn oma danst en knuffelt. “Jij was alles voor mij. Jij hebt mij groot gebracht. Je was mijn tweede moeder. De liefde van mijn leven is er niet meer. Geen tranen genoeg die dit kunnen verwerken. Oma, ik houd van jou, voor altijd”, schrijft Donny.

Bekende oma

De oma van Dave en Donny was onder meer te zien in de realityserie De Roelvinkjes: Effe geen cent te makken. Ook ging ze met Dave mee naar Ibiza voor de Videolandserie Dave en Dien Op Ibiza.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte