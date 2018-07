Nieuwe liefde voor Olke uit ‘Boer zoekt vrouw’

De zon lijkt weer te gaan schijnen voor boer Olke (53). Nadat hij vorig jaar na zijn deelname eindelijk de liefde gevonden leek te hebben bij Karin, werd bij haar borstkanker geconstateerd. Zij overleed een half jaar geleden.

‘Ik ben na het overlijden van Karen in contact gekomen met Hilda, een Nederlandse vrouw die hier in Texas woont. We zijn heel blij met elkaar en zien elkaar zoveel mogelijk,’ vertelt hij op de site van de KRO-NCRV.

Steun

Ook wil hij hier iedereen bedanken voor alle steun die hij kreeg na deze zware periode. ‘Ongelooflijk hoeveel mensen iets van zich hebben laten horen. Ik heb wel meer dan 100 kaarten gekregen en heb ook alle berichten gelezen die mensen op Facebook hebben achtergelaten. Echt hartverwarmend waarvoor ik iedereen wil bedanken.’

