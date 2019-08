Olcay over relatiebreuk Ruud: ‘Ik had het niet anders kúnnen doen’

De afgelopen paar maanden zijn niet makkelijk geweest voor Olcay Gulsen. Waar het haar eerst voor de wind ging – ze vond immers het liefdesgeluk bij niemand minder dan Ruud de Wild – belandde de presentatrice vervolgens in een enorm dal. Ze verloor haar eerste grote liefde James Harris, waarna haar relatie met de radio-dj op de klippen liep.

In een interview met Weekend geeft Olcay toe het nog steeds zwaar te hebben, maar geen spijt te hebben van de breuk met Ruud. “Ik had het niet anders kúnnen doen”, aldus de brunette.

Verloofd

Het overlijden van James had zo’n impact op Olcay, dat ze niet door kon gaan met haar relatie met Ruud. “Buiten dat we ooit verloofd zijn geweest, waren we jarenlang heel goede vrienden”, zegt ze over James. “Ik ben nu iemand kwijt die onvervangbaar is.”

Geen steun

Het is niet de eerste keer dat de modevrouw een boekje opendoet over de invloed van James’ overlijden op haar relatiebreuk met de dj. “Ik had ook niet het gevoel dat ik steun wilde van Ruud”, zei ze eerder. “Ik wilde gewoon met rust gelaten worden, wilde Ruud niet meer zien. Dat klopt natuurlijk ook niet.”

Vrienden

Wel zijn Olcay en Ruud nog goede vrienden, en hebben ze weer contact met elkaar. “En dat is fijn, want hij is ook heel bijzonder voor mij”, vertelt ze. “Ik zou het zonde vinden als we geen vrienden meer kunnen zijn. Ruud is heel lief en begrijpend geweest. Voor hem waren het ook veel heftige dingen in de korte periode dat we samen waren.”

