Geëmotioneerde Olcay staat stil bij groot verlies: Voor altijd in mijn hart

Olcay Gulsen gaat momenteel door een moeilijke periode. Niet alleen is er een einde gekomen aan haar relatie met Ruud de Wild, maar moest ze ook nog eens plotseling afscheid nemen van haar eerste grote liefde. Op Instagram staat ze nogmaals stil bij het verlies van James Harris.

“#RIP love you and will always carry you in my heart”, schrijft de presentatrice bij de foto. Afgelopen week plaatste ze ook al een kiekje van de plotseling overleden James. Hierbij schreef ze de woorden: “Mijn eerste grote liefde James Harris. Mijn hart ligt in stukjes. Je bent veel te snel heengegaan. Je zult heel erg gemist worden. Een fantastische, kleurrijke man. Geen enkel boek of film kan jouw verhaal vertellen. Legende.”

Einde relatie

Het overlijden van James is een reden geweest voor Olcay om een punt te zetten achter haar relatie met radio-dj Ruud de Wild. “Er is iets naars gebeurd. Vorige week is mijn ex-vriend en mijn beste vriend onverwacht overleden. Ik bedoel daarmee één en dezelfde persoon. Het gaat om een Engelsman, die nadat onze relatie eindigde altijd mijn beste vriend is gebleven”, aldus Olcay in Story. “Zijn overlijden heeft mij aan het denken gezet. Dingen een ander perspectief gegeven. Het heeft me er nog meer van overtuigd dat ik moet genieten van het leven. Dat het tijd is om alle ruimte voor mezelf te nemen, in plaats van iemand anders de hele tijd te entertainen. Dat is de reden.”

‘Ruimte voor mezelf nodig’

Ook in 6 Inside gaf Olcay een reactie op haar relatiebreuk met Ruud. “Ik heb het zwaar gehad. Veel verdriet, nog steeds”, aldus de brunette. “We hebben vijftien jaar onwijs goed contact met elkaar gehad. Het moment dat ik hoorde dat James was overleden, toen had ik gewoon echt tijd en ruimte voor mezelf nodig. Ik kan er niks bij hebben.”

Geweldige man

Hoewel Olcay zegt dat ze Ruud “een te gekke man” vindt, laat ze aan Story weten dat de breuk “wel definitief” is. Ze zou het overigens wel zonde vinden als ze geen contact meer zouden hebben. “Alleen in m’n hoofd en in m’n hart is er gewoon even geen ruimte voor iemand nu.”

