Olcay neemt het op voor Monique na berichten over ‘goede band’ Rachel en Bridget

Olcay Gulsen noemt het ‘pijnlijk voor Monique’ dat Bridget Maasland meteen al goed kan opschieten met haar nieuwe schoonmoeder Rachel Hazes, terwijl zij altijd ‘een moeilijke band’ had met de moeder van André.

Bridget dansend met Rachel

Dat vertelde ze gisteren in Shownieuws (vanaf minuut 5.20), waar Bridgets filmpje in RTL Boulevard werd besproken. Hierin zagen we hoe ze flink aan het dansen was met Rachel tijdens een concert van André.

‘Pijnlijk voor Monique’

Rachel reageerde eerder al op André’s vorige maand stukgelopen relatie met Monique, die na alle relatiedrama afgelopen week ook nog eens haar geliefde oma naar haar laatste rustplaats moest brengen. Dat Rachel nu al lekker close is met zijn nieuwe liefje Bridget, die zelfs aangaf al van haar te houden, zit Olcay niet zo lekker. “Het lijkt me aan de andere kant ook best wel een beetje pijnlijk voor Monique, toch? Die heeft een moeilijke band gehad met haar schoonmoeder”, zo stelt ze. André is onlangs – na de breuk met Monique – weer herenigd met zijn moeder en gaf aan dat hij met zijn moeder én Bridget aan het kerstdiner zal zitten dit jaar.

Olcay over Monique

“Ik ben het helemaal met je eens”, zegt Shownieuws-deskundige Bart Ettekoven. “Monique heeft vijf jaar lang gevochten voor de relatie met Rachel, ze heeft twee jaar geleden ook de eerste toenaderingspoging gedaan, zoals te zien was op die beroemde foto dat ze met kerst weer voor het eerst aan tafel zaten.” Volgens Ettekoven heeft Monique echt haar best gedaan om iets op te bouwen “en dat is nooit gelukt”.

Cadeau voor Monique

“Het gaat überhaupt wel heel snel, want Rachel en Bridget hebben elkaar dan ontmoet, maar André heeft zijn schoonouders ook al ontmoet”, sluit Olcay af. Ze stak Monique eerder ook al een hart onder de riem door haar een emotioneel cadeau te geven samen met liefje Ruud de Wild:

André postte afgelopen week de eerste foto met Bridget, geschoten tijdens een tripje Parijs:

Dit bericht bekijken op Instagram Olaf en Elsa🥕⛷ Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 6 Dec 2019 om 6:22 (PST)

