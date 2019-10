Olcay in ‘Ladies Night’ open over alcoholgebruik, lof én kritiek van kijkers

Olcay Gulsen was woensdagavond te gast in de tweede aflevering van de talkshow ‘Ladies Night’ met Merel Westrik. Daarin vertelt de presentatrice openhartig over haar alcoholgebruik en daar waren kijkers best van onder de indruk.

Stoppen

In de show vertelt Olcay dat ze eerder dagelijks meerdere glazen wijn dronk, maar de afgelopen tijd wat probeert te minderen qua alcohol. Met een lachje legt ze uit dat haar hoogtepunt van de afgelopen week is dat ze al drie dagen niet heeft gedronken. De modeontwerpster krijgt applaus vanuit de zaal.

Afslaan kost moeite

Daarna vertelt ze dat ze zichzelf steeds vaker betrapt op het drinken van een wijntje. “Ik merkte dat ik steeds vaker aan het drinken was. Wijntje hier, wijntje daar”, legt ze uit. “Ik had zelfs moeite om het een paar dagen te laten staan.” Olcay dronk gemiddeld zo’n twee à drie glazen wijn per dag. Ze zegt dat ze er zelfs een beetje naar uitkeek.

Meteen effect

Nu ze drie dagen niks heeft gedronken, zit Olcay beter in haar vel. “Ik voel me een stuk beter en ik wil dit een beetje oprekken. En misschien dan alleen in het weekend drinken. Ik merk wel dat het echt moeilijk is.”

Lees ook

Hét bewijs dat ze het weer proberen: Olcay deelt lieve foto met Ruud

Gemengde reacties

Bij sommige kijkers vallen deze uitspraken niet helemaal lekker, evenals dat er geklapt wordt voor iemand die drie hele dagen de fles heeft laten staan. Toch is er ook lof voor haar openhartigheid: “Wat eerlijk van Olcay Gulsen dat ze zo eerlijk is over drinken. Niet drinken is niet saai, niks mis mee”, aldus een Twitteraar.

Bekijk het fragment in onderstaande video. Reacties vind je onder de video.

‘Ik heb 3 dagen niet gedronken’ noemt Olcay Gulsen als hoogtepunt van de week. En er wordt om gelachen dat een paar glazen per dag geen probleemdrinkgedrag is😳 #ladiesnight — Lydia van den Brink (@lydiavdbrink) October 23, 2019

Pfff…

Hoogtepunt van je week en een applaus als je 3 dagen niet hebt gedronken? En 2-3 glazen wijn per dag is niet bovenmatig? Serieus?!#ladiesnight — Sandra Prinsen (@SandraPrinsen) October 23, 2019

Wat eerlijk van @SuperOJ dat ze zo eerlijk is over drinken. #ladiesnight. Niet drinken is niet saai, niks mis mee. — Hetty Nardo (@FamThrax) October 23, 2019

Mooi wat Olcay zegt over alcohol drinken! #ladiesnight — Carolina (@carolienze) October 23, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP