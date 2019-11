Olcay Gulsen deelt topless foto en wordt overladen met complimenten

Olcay Gulsen (39) heeft een zware periode achter de rug. Eerder dit jaar overleed haar eerste liefde, waarna haar relatie met Ruud de Wild (50) op de klippen liep. Gelukkig gaat het de presentatrice inmiddels weer voor de wind. Ze is niet alleen weer samen met de radio-dj, maar brengt binnenkort ook haar eigen beautylijn uit.

Met een pikante foto op Instagram onthult Olcay wanneer haar eigen schoonheidscollectie gelanceerd wordt. “Na 9 maanden hard werken is het bijna zo ver: Olcay Gulsen Beauty gaat 17-11 om 17.11 uur live”, begint de brunette bij het kiekje. “Niet geheel toevallig op deze datum want mijn liefste Dolshe Gulsen [het zusje van Olcay, red.] is jarig op die dag.”

Dat fans van Olcay niet kunnen wachten tot de producten in de schappen liggen, moge duidelijk zijn. “Spannend… ben zo benieuwd!”, reageert iemand. Een ander schrijft: “Respect! Heel veel succes!” Het liefje van Ruud heeft het in elk geval goed bekeken, want de collectie is precies op tijd voor de feestelijke decembermaand verkrijgbaar.

Niet alleen gaat het in de reacties over de beautylijn van Olcay, maar stromen vooral de complimenten binnen voor haar sexy look. “Wow wat een schoonheid, streelt mijn netvlies”, luidt een van de reacties. En: “Je ziet er echt geweldig uit!” Ook is er ruimte voor een grapje. “Nu nog je armen de lucht in”, schrijft iemand gekscherend.

Onlangs zijn Olcay en Ruud zoenend gespot in Parijs. En dat terwijl het de vorige keer na vier maanden over en uit was. Over de break-up zegt Ruud: “We werden opgejaagd door de pers, kregen amper tijd samen iets op te bouwen en toen overleed haar ex. Voor allebei was het beter om rust te nemen, overzicht te krijgen”. Maar tijd heelt alle wonden en de twee bleken elkaar enorm te missen. Ondanks dat het er een tijd naar uitzag dat ze komende Kerst alleen zouden doorbrengen, zitten Ruud en Olcay in december toch samen bij de boom.

‘We overhaasten niks’

Over haar verkering zei Olcay eerder: “We doen het heel erg rustig aan en overhaasten niks”. En waarom ze dol op hem is? “Wat ik zo leuk aan hem vind? Hij is grappig, slim en iemand met wie je echt een goed gesprek kan voeren. Dat is ook wel eens verfrissend, haha.”

Beeld: ANP, Instagram