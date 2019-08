‘Olcay Gulsen en Ruud de Wild zijn weer samen’

Na een relatie van vier maanden maakten Ruud de Wild (50) en Olcay Gulsen (39) bekend er een punt achter te hebben gezet. De presentatrice verklapte meermaals dat dit te maken had met de dood van haar eerste grote liefde en gaf toe dat ze de radio-dj destijds niet meer wilde zien. Maar het lijkt erop dat ze hem nu tóch weer toelaat.

Volgens Wilfred Genee zijn Olcay en Ruud de afgelopen weken weer naar elkaar toegegroeid. “Ik ving in de wandelgangen op dat Ruud de Wild weer terug bij Olcay Gulsen zou zijn”, aldus de presentator in zijn radioshow Veronica Inside.

Innig gespot

Het lijkt erop dat het niet alleen roddels zijn: de twee zijn namelijk gespot door niemand minder dan Edwin Smulders, showbizz-fotograaf van Story. Hij heeft het stel afgelopen week op de gevoelige plaat vastgelegd, toen Olcay en Ruud een fietsenwinkel in Amsterdam bezochten. Na even binnen te zijn geweest, stapten de twee in de auto en gaven ze elkaar naar verluidt een innige kus. Vervolgens zou Olcay de dj liefdevol over zijn wang hebben geaaid, zoals ook te zien is op de foto die het entertainmentblad in handen heeft. Volgens bekenden van Ruud is het koppel nog altijd gek op elkaar. “Ze zijn een mooi setje dat het beste in elkaar naar boven haalt.”

Date

Dat is niet het enige: Olcay bevestigt aan RTL Boulevard inderdaad weer op date te zijn geweest met Ruud. Afgelopen vrijdag waren ze beiden aanwezig in de uitzending van het dagelijkse programma en zijn ze na afloop wat gaan drinken. “Dat was heel gezellig”, aldus de presentatrice. Daarbij benadrukt ze wél dat ze het heel rustig aan doen.

Reality check

Over de breuk heeft Olcay meerdere keren een boekje opengedaan. “Ruud en ik waren samen op vakantie in Kroatië toen ik te horen kreeg dat mijn eerste grote liefde was overleden, James Harris”, vertelde ze eerder. “Dat is de grootste reality check uit mijn leven geweest. Ik moet nu eerst mijn eigen gedachten op een rijtje zien te krijgen.”

