Ruud de Wild en Olcay Gulsen hinten op bruiloft: ‘Ik wil het wel’

Olcay Gulsen (39) en Ruud de Wild (50) mogen afgelopen zomer dan misschien even uit elkaar te zijn geweest, maar de twee hebben elkaar weer helemaal gevonden. Ze denken zelfs al aan een toekomst samen en het lijkt erop dat het stel gezinsuitbreiding daarbij niet uitsluit. En schuift de radio-dj binnenkort ook een ring om de vinger van zijn kersverse geliefde?

Aan RTL Boulevard hebben Olcay en Ruud laten weten dat de vonk dit keer écht is overgeslagen. “Dit is de allerleukste vrouw die ik ooit ontmoet heb”, aldus de radio-dj. En wanneer het onderwerp ‘trouwen’ wordt aangesneden, geeft Olcay een opmerkelijk antwoord. “Ruud is al drie keer verloofd geweest, ik ben al drie keer verloofd geweest. Misschien is in dit geval wel vier keer is scheepsrecht.” Haar geliefde vult aan: “Ik wil het wel.”

Gezinsuitbreiding

De twee lijken hiermee te hinten op een bruiloft in de toekomst. En of er dan ook ruimte is voor een kleine Ruud of een mini me van Olcay? “Ik vind het heel leuk zoals we het nu hebben”, zegt de brunette. Daarbij confronteert ze haar vriend met dezelfde vraag: komt er gezinsuitbreiding of niet? “Geef nou eens antwoord, Ruud”, aldus Olcay. “Ja of nee?” Ruud kan daarop maar één ding zeggen: “Ja.”

Tijdelijke breuk Olcay en Ruud

Na een relatie van vier maanden maakten Olcay en Ruud in juni bekend er een punt achter te hebben gezet. Over de breuk heeft Olcay meerdere keren een boekje opengedaan. “Ruud en ik waren samen op vakantie in Kroatië toen ik te horen kreeg dat mijn eerste grote liefde was overleden, James Harris”, vertelde ze eerder. “Dat is de grootste reality check uit mijn leven geweest. Ik moet nu eerst mijn eigen gedachten op een rijtje zien te krijgen.” Die relatiebreuk bleek tijdelijk te zijn; in september liet Olcay weten weer aan het daten te zijn met Ruud. Daarbij benadrukte ze wel dat ze het rustig aan zouden doen. “We overhaasten niks”, aldus de beauty-expert die onlangs een eigen label heeft uitgebracht. En waarom ze zo dol op de radio-dj is? “Wat ik zo leuk aan hem vind? Hij is grappig, slim en iemand met wie je echt een goed gesprek kan voeren. Dat is ook wel eens verfrissend, haha.”

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Edwin Smulders