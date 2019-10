Olcay Gulsen verklapt haar relatiestatus met Ruud de Wild

Olcay Gulsen (39) en Ruud de Wild (50) hebben elkaar na een tijdelijke liefdesbreuk weer helemaal gevonden. Maar zijn de twee ook echt een setje? De presentatrice geeft duidelijkheid.

“We doen het heel erg rustig aan en overhaasten niks”, vertelt Olcay aan Beau Monde. Ze ziet zich dan ook nog steeds als vrijgezel, ook al gaan de twee regelmatig op date. “In het verleden denk ik dat ik te makkelijk relaties ben aangegaan. Ik was niet heel kritisch.” Daarom neemt ze nu dan ook even een stapje terug.

Ouderwetse trut

Gulsen vervolgt: “Mijn relaties, dat zijn er een stuk of vier of vijf, hebben wel allemaal lang geduurd en ik ben zelfs een paar keer verloofd geweest. Wat dat betreft ben ik best een ouderwetse trut hoor. Ik ben helemaal niet van de onenightstands of flings.” Haar relatie met Ruud was afgelopen zomer gezien de omstandigheden dan ook gewoon even te veel. Waarschijnlijk heeft ze ook een beetje last van bindingsangst. “Maar dat hoort ook een beetje bij deze tijd. Mijn generatie blijft het moeilijk vinden om een hechte verbintenis aan te gaan.”

Proberen

Olcay geeft Ruud toch nog een kans en samen zijn ze het weer aan het proberen, maar: op haar eigen tempo. Ze weet wel wat ze zo leuk vindt aan deze ‘fijne man’. “Hij is grappig, slim en iemand met wie je echt een goed gesprek kan voeren. Dat is ook wel eens verfrissend (…) Of ik hoop dat we weer bij elkaar komen? Daar ben ik nu echt niet mee bezig. Ik verheug mij op de uitdagingen die mij op m’n werk tegemoet komen.”

Bron: Story.nl | Beeld: Edwin Smulders