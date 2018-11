Olcay Gulsen over opmerking Maxim Hartman: ‘Hij is een seksistische vent’

Het relletje tussen Maxim Hartman en Dionne Stax is je dit weekend vast niet ontgaan. Zo maakte de 55-jarige Maxim afgelopen vrijdag tijdens een uitzending van Pauw een opmerking over de borsten van 33-jarige nieuwslezeres. Die zouden namelijke ‘te veel afleiden’ bij het kijken van het NOS Journaal.

Lees ook: Anouk haalt flink uit naar mede-coach Lil’ Kleine tijdens The Voice

De opmerking van Hartman schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Zo werd het voorval zaterdagavond besproken tijdens een uitzending van RTL Boulevard. Daar liet Olcay Gulsen weten de televisiemaker ‘een seksistische vent’ te vinden.

Strakke truitjes

Hartman vertelde tegen Pauw dat Dionne volgens hem te strakke truitjes draagt. ‘Het gaat me niet om wat ze vertelt, maar hoe ze eruitziet,’ vertelde hij aan tafel bij de talkshow. Dionne reageerde op de opmerking door een tweet te plaatsen met een foto van Maxims ontblote bovenlijf. Daarbij schreef ze: ‘Vrouwen – en mannen – hebben borsten in alle soorten en maten. Deal with it.’

Beste @maximhartman, vrouwen – en mannen – hebben borsten, in alle soorten en maten, deal with it 🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/CV228R24qW — Dionne Stax (@DionneStax) November 17, 2018

Je hebt natuurlijk gelijk. Het is ook mijn probleem. En dat van vele mannen en lesbische vrouwen met mij. We hadden gehoopt op wat begrip. Maar begrip dat is niet hip. Groeten aan je borsten. — Maxim Hartman (@maximhartman) November 17, 2018

Maxime Hartman zou Maxime Hartman niet zijn als hij het erbij liet zitten. ‘Het is ook mijn probleem en dat van vele mannen en lesbische vrouwen met mij. We hadden gehoopt op wat begrip. Maar begrip is niet hip. Groeten aan je borsten,’ reageerde Maxim op de tweet.

Nare vent

In RTL Boulevard kwam de rel uiteraard ter sprake. ‘Maxim Hartman is écht een nare vent,’ zei Olcay Gulsen in de uitzending. ‘De laatste keer dat ik hem tegenkwam zei hij: “Wat ben je lelijk zonder make-up!” Hij maakt de meest seksistische opmerkingen uit het niets.’ Bekijk hier het hele fragment.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Boulevard, Lindanieuws | Beeld: Peter Smulders