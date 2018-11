Olcay Gulsen: ‘Het moederschap gaat voor mij hopelijk een volgende stap worden’

Olcay Gulsen ziet het moederschap wel zitten. De presentatrice, die dinsdag haar eigen parfumlijn lanceerde, zou graag binnen niet al te lange tijd kinderen willen.

Lees ook: Olcay spreekt zich hard uit over relatie OG3NE-vader en 35 jaar jongere vriendin

‘Dit voelt echt als mijn nieuwe kindje’, vertelt Olcay in Telegraaf over haar parfum Femme Power. ‘En het begin van een volgende fase in mijn leven.’ Nadat in maart haar modelabel SuperTrash failliet ging, stortte de 38-jarige Gulsen zich op televisiewerk. Ze is blij om ‘geen zakenvrouw meer te zijn’ en de verantwoordelijkheid te hebben over een grote groep medewerkers. ‘Ik ben nu rustiger in mijn hoofd en loop niet meer te hard van stapel.’

Moederschap

Die rust doet haar goed. ‘Daarom sta ik zelfs open voor het moederschap, dat gaat voor mij hopelijk een volgende stap worden. Ik ben er denk ik wel klaar voor…’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte