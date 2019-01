Olcay Gulsen: ‘Lekker emotioneel worden. Tot mijn 35ste kon ik het niet’

Olcay Gulsen beukte zich als ondernemer een weg naar de top. Eenmaal daar ontdekte ze dat alle rijkdom en succes slechts een dun laagje vernis was. Ze kon er het Waalwijkse meisje met een minderwaardigheidscomplex niet mee uitgummen. Anno 2019 is ze een depressie, faillissement én een verzoening met haar vader verder en durft ze weer te dromen.

Na een knap staaltje stuurwerk parkeert Olcay Gulsen (38) haar auto pontificaal voor de deur. Wapperende jas en zoals altijd – behalve in de sportschool, met twee gebroken enkels of op wintersport – hooggehakt. Haar haren zijn samengebonden in een strakke paardenstaart. Olcay is bezig om haar vriend Frans telefonisch de parkeercode te instrueren. “Wordt hij wel een beetje gek van, maar ik heb geen zin om me daarin te verdiepen. Erg hè.”

Daar gaat je reputatie als independent woman.

“Ik wilde altijd een vrije vogel zijn, zeker in relaties. Pas met Frans (Ghazi, red.) ben ik in een relatie beland waarin ik durf te zeggen: ‘We doen dit samen en jij mag meebepalen.’ Ik ben bij hem ingetrokken zonder mijn eigen huis aan te houden en ik vind het superleuk om samen nieuwe gordijnen uit te zoeken. Allemaal van die burgerlijke dingen waar ik voorheen een gruwelijke hekel aan had. Hij heeft me een thuis gegeven. Frans is lief en warm, houdt van gezelligheid. Samen kunnen we de wereld aan. Hij weet ook precies hoe je een goede grens tussen werk en privé trekt. Dat straalt ook op mij af, daar leer ik van.”

In het verleden heb je te maken gehad met onbetrouwbare mannen. Jouw relatie met Edgar Davids liep bijvoorbeeld op de klippen door in de media breed uitgemeten overspelgeruchten. Heeft het je vertrouwen in mannen geschaad?

“Ik was gekrenkt, maar mijn les na deze relatie is geweest dat ik wéét dat het kan gebeuren. Daar sta ik nu realistischer in. Minder goedgelovig. In het verleden had ik misschien een te perfect beeld in mijn hoofd, maar we zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. Ik zou mijn hand er zelf ook niet voor in het vuur durven steken dat ik nooit vreemd zal gaan. Niet dat ik het opzoek, maar je weet niet hoe het leven loopt.”

Bespreek je dat ook met Frans?

“Wij zijn heel open naar elkaar. Maken er ook grapjes over: ‘Ik ben deze week weg, dan kun je weer naar je minnares toe.’ Frans en ik kunnen lekker dollen met elkaar. Hij heeft ook altijd kritiek op mij. Vroeger zou ik dat nooit hebben geaccepteerd. Nu denk ik: oké, er zit wel wat in. Daar gaat een relatie toch ook over? Dat je elkaar een spiegel voor kunt houden en ruzie durft te maken?”

Gebeurt dat vaak?

“We zijn allebei best uitgesproken. Hij laat niet over zich heen lopen en dat is goed. Ik val op sterkte, dominante mannen, die de kaas niet van hun brood laten eten. Een zachtaardige man? Dat zou ik zielig vinden. Ik ben echt wel een lieverd, maar ik kan scherp uit de hoek komen.”

Tekst: Anette de Vries