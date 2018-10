Olcay spreekt zich hard uit over relatie OG3NE-vader en 35 jaar jongere vriendin

Olcay Gulsen (38) heeft al eerder haar (harde) mening gegeven over de relatie van Rick Vol met de 35-jarige jongere Janine. In een interview met RUMAG moet de vader van OG3NE het opnieuw ontgelden.

Lees ook: Zo reageren de ouders van Janine (20) op relatie met vader OG3NE-zusjes

RUMAG vraagt: ‘Stel je voor: je verliest je vrouw, je wordt weer smoorverliefd en een of andere dame zegt op tv dat alles er fout aan is. Lieverd, waar de f. bemoei je je mee?’ Een manier om de presentatrice duidelijk uit de tent te lokken. Olcay reageert: ‘Ik vind het gewoon jakkie! Als het mijn dochter was zou ik haar willen redden, want het voelt een beetje smerig. Ik mag het niet vinden en ik mag het niet uitspreken, maar toch doe ik het.’

‘Heel erg fout’

In augustus had Gulsen ook al commentaar op de relatie, toen deze net bekend werd gemaakt. Ze vond het leeftijdsverschil toen al ‘heel erg fout’. Daarnaast vond ze het ook niet kunnen dat Janine een soort superfan was van de meiden.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Show.nl | Beeld: ANP