Olcay verrast met nieuwe haarkleur en drijft daarbij de spot met zichzelf

Tot voor kort ging Olcay Gulsen (39) door het leven als brunette, maar nu heeft ze het over een hele andere boeg gegooid. De presentatrice heeft haar lokken onder handen laten nemen en deelt het opvallende maar prachtige resultaat met haar trouwe volgers.

Olcay showt haar nieuwe look op Instagram. “NEWS ALERT”, schreeuwt ze van de daken. “It’s official, I’m a ginger.” Daarbij maakt ze een geweldige grap. “Je weet wat ze zeggen over roodharigen… ik geef er dus eindelijk aan toe: activiteit tussen de lakens.”

Kanjer

Fans van Olcay zijn razend enthousiast over haar nieuwe haarkleur en overspoelen de nu roodharige dan ook met complimenten. “Ziet er supergoed uit, kanjer!”, luidt een van de reacties. Andere volgers kunnen niet anders dan het er roerend mee eens zijn en noemen Olcay’s nieuwe look ‘supermooi’. Een fan schrijft: “Staat je zo goed!”

Seksleven

Eén volger reageert ook op het grapje van Olcay. “Meisjes met rode haren, je weet het”, schrijft iemand met een knipoog. Dat haar seksleven niet altijd even spannend is geweest, is geen geheim. Met haar ex Frans Ghazi had Olcay weinig zin in seks, gaf ze eerder toe. “Maar met Ruud [de Wild, red.] is alles anders”, vertelde ze in een interview dat vlak na haar breuk met de radio-dj gepubliceerd werd. Met hem ging de seks ‘vanzelf’. “Hij is aantrekkelijk, maar ik ben vooral gevallen voor zijn intelligentie en brede kijk op het leven. We raken niet uitgepraat.”

Daten

Ruud en Olcay zijn een tijdje uit elkaar geweest, maar lijken elkaar inmiddels weer gevonden te hebben. De presentatrice heeft meerdere keren een boekje opengedaan over de reden van de breuk, maar het lijkt erop dat het verdriet niet meer tussen de twee in hoeft te staan.

