Insiders verklappen: Olcay Gulsen datet met déze bekende radio-dj

Olcay Gulsen en Ruud de Wild zouden al enige tijd een setje zijn. Dat zeggen ingewijden woensdag in De Telegraaf. Volgens de bronnen werden de twee onlangs samen hand in hand gespot in een winkelcentrum in Amsterdam.

Ook zou Olcay eerder dit jaar haar relatie met zakenman Frans Ghazi hebben beëindigd vanwege haar gevoelens voor Ruud. Het koppel houdt de relatie naar verluidt ook tegenover vrienden nog geheim.

Eerder deze maand zeiden Ruud en Olcay al enkel goede vrienden te zijn nadat ze samen werden gespot in de sportschool. De presentatrice zei echter wel dat de dj aan het daten was.

Het management van de modeontwerpster en presentatrice wil niet reageren op “privé-aangelegenheden” en bevestigt of ontkent het nieuws dan ook niet. Het management van de radio-dj was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Bron & beeld: ANP