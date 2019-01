Olcay Gulsen vertelt openhartig over plastische chirurgie

Presentatrice Olcay Gulsen is niet vies van een beetje botox. Dat vertelt de presentatrice aan Beau Monde.

‘Ik heb wel eens een rimpeltje in mijn voorhoofd laten wegspuiten, maar ik vind het stijve gevoel niet fijn’, vertelt Gulsen in het interview. De presentatrice ziet plastische chirurgie niet als een taboe.

Wel zegt Gulsen het lelijk te vinden wanneer mensen er niet met mate gebruik van maken. ‘Ik vind alles prima op het gebied van botox, maar het is wel lelijk als je er te veel van gebruikt. Iedereen gaat daardoor op elkaar lijken.’

‘Retour’

De presentatrice vindt het het niet gek dat vrouwen botox of andere ingrepen overwegen. ‘Een vrouw van boven de veertig is ‘op haar retour’, zoals ze dat noemen in showbizzland. Niet omdat mannen dat vinden, maar omdat vrouwen dat zélf vinden. Een man op die leeftijd denkt er niet eens over na of hij te oud is voor televisie, waarom wij dan wel?’.

Bron: Grazia, Beau Monde | Beeld: Peter Smulders