Oh oh: stellen Kate en William hun vakantie uit om Harry en Meghan te vermijden?

Na maanden van geruchten en speculaties over onenigheid tussen Meghan Markle en Kate Middleton, leek het er even op dat ze het goed met elkaar konden vinden, zo was te zien tijdens Wimbledon afgelopen juli. Toch is er een theorie gaande dat het helemaal niet zo goed gaat tussen de twee stellen.

Fans van royal complottheorieën verzamelen maar! Volgens royal expert Jobson zouden Kate en William hun tripje naar het Schotse Balmoral Castle van Queen Elizabeth en Prins Philip uitgesteld hebben, zodat hun bezoek geen overlap heeft met dat van Harry en Meghan.

Slecht gevallen opmerking

De reden hiervoor het alles te maken met een opmerking die Harry zou hebben gemaakt. In het interview met Jane Goodall, in het Vogue-nummer waarvan Meghan hoofdredacteur was, zegt hij zegt onder andere dat hij en Meghan Markle maximaal twee kinderen willen. Hij ziet het als noodzaak om de natuur te behouden en door te geven aan de volgende generatie. Bij Prins William en Kate Middleton zou die opmerking slecht zijn gevallen, omdat zij al drie kinderen hebben. Helaas zullen alleen de royals zelf weten wat er zich achter de deuren afspeelt…

Bron: ELLE.com | Beeld: Getty Images