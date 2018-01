Oh my… Komt er een vierde Bridget Jones-film aan?

Als een film eindigt met een bruiloft en een baby, is het ‘en ze leefden nog lang en gelukkig-principe’ meestal wel van toepassing. Toch hopen we vurig dat dat in de Bridget Jones-reeks niet zo is…

Go, Renee!

En we zijn niet de enigen die hopen op een vervolg. Niemand minder dan Bridget zelf, actrice Renee Zellweger, zou niets liever willen dan de rol van de onhandige, charmante Britse nog een keer mogen spelen.

‘Volmaakt imperfect’

Dat vertelt de 48-jarige actrice aan de Britse krant The Sun. Of er voor Bridget nog iets te beleven valt nu ze én moeder én getrouwd is, weet Renee wel zeker. “Dat is juist een heerlijke fase in haar leven. Het is Bridget, dus er zal altijd wel weer drama zijn. Ze is zo volmaakt imperfect.”

‘Ik hou van haar’

En dat blijkt niet alleen de reden waarom Bridget zo ongekend populair is, maar ook de reden waarom Renee zo dol is op de rol. “Ik hoop echt dat ik Bridget nog een keer mag spelen. Ik hou van haar, je kunt zo met haar lachen.”

Daniel do-over?

Mocht er een vierde film komen (en we hebben goede hoop!), dan is wellicht Hugh Grant, ster uit deel 1 en 2, en grote afwezige in film nummer drie, ook weer van de partij. Hugh, die vrouwenverslinder Daniel Cleaver speelde in de reeks, weigerde een rol in de laatste film omdat hij het script minder goed vond dan het boek.

Nummer 4, kom maar door!

In Bridget Jones’ Baby werd Daniel, die zou zijn omgekomen bij een vliegtuigcrash, even doodgewaand. Maar aan het eind van de film blijkt dat-ie een jaar na het ongeluk levend is teruggevonden. Een grotere opening voor een terugkeer bestaat haast niet. En hoe bedoel je geen stof voor een nieuwe film?

Nog even – omdat ie zo leuk is – de trailer van het laatste, en misschien wel leukste deel tot nu toe:

