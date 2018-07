Oh baby! Roxeanne Hazes is bevallen van haar eerste kindje

Met het warme weer kon D-day voor Roxeanne Hazes (25) vast niet snel genoeg aanbreken. En dinsdagochtend was het éindelijk zover: de zangeres en jongste dochter van wijlen André Hazes is bevallen van haar eerste kindje. Op social media deelt ze een prachtige eerste foto van het jongetje.

Naam

Roxeanne en haar vriend, platenbaas Erik Zwennes, hebben hun zoontje de naam Fender Andrew Arnold Zwennes gegeven, zo laat Roxeanne weten bij haar Instagrampost. ‘Daar ben je dan! Eindelijk in onze armen. Waar je voor altijd mag blijven, wat ons betreft. Je bent zo mooi. Wat een rijkdom dat ik op twee jongens zo verliefd mag zijn’, aldus de kersverse moeder bij de foto.

Sneltreinvaart

Roxeanne en Erik zijn sinds eind 2016 samen. Na krap drie maanden daten maakte het koppel bekend dat Erik Roxeanne ten huwelijk gevraagd had. Wanneer de twee daadwerkelijk gaan trouwen, is nog niet bekend. Begin dit jaar onthulde de zangeres in verwachting te zijn.

