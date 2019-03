Verdrietige dag voor ‘OG3NE’-zusjes en vader Rick: ‘Het gemis is onbeschrijfelijk’

Vandaag is een emotionele dag voor de familie Vol. Isolde zou vandaag namelijk 50 jaar geworden zijn. In juni 2017 overleed de moeder van ‘OG3NE’-zusjes Lisa, Amy en Shelley aan de gevolgen van botkanker.

Rick Vol, de vader van de zangeressen, deelt daarom een emotionele post op Instagram. “In de tijd dat ik deze foto van je maakte, dachten we dat je met zo’n leeftijd op de helft van je leven zou zitten”, schrijft hij. “Zo onbezorgd en positief stonden we er altijd in en hadden we nooit kunnen bedenken hoe anders het zou zijn, vandaag. Jouw geboortedag.” Hij eindigt met: “Ik mis je, heel erg. Maar voor altijd mijn grote liefde.”

OG3NE

Ook de zussen van OG3NE staan stil bij deze moeilijke dag. Zo plaatst Amy een foto met haar moeder met daarbij de tekst: “Het gemis is onbeschrijfelijk en op zo’n dag als vandaag is het toch een extra steek in het hart. In mijn hoofd haal ik aardbeiengebakjes voor je, zet ik Disney-films op en blaas een feesttoeter in je gezicht zodat je lacht van oor tot oor (naast de ontelbare knuffels en kusjes natuurlijk).” Shelley schrijft: “Helaas zijn jou de jaren niet meer gegeven. En hoe dankbaar ik ook ben voor iedere dag, het is er altijd één te veel zonder jou.”

Bron: AD.nl | Beeld: ANP, Instagram