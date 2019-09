Ongeveer een jaar na het overlijden van zijn vrouw Isolde vond Ricardo Vol (56) – vader van de ‘OG3NE’-zangeressen – opnieuw de liefde. Hij kreeg een relatie met de 35 jaar jongere Janine Aarts, wat wegens het behoorlijke leeftijdsverschil een hoop stof deed opwaaien. Lisa, Amy en Shelley hebben al vaker gereageerd op de haatberichten die niet alleen hun vader maar óók zij kregen, en vertellen nu hoe ze zich voelen bij de romance.

“Happy vind ik misschien een moeilijk woord na het heftige leven en de laatste zware jaren die hij heeft gehad”, begint OG3NE’s Lisa in een interview met De Telegraaf. “Ik wil het meer omschrijven als dat papa een ‘fijne relatie’ heeft met Janine. Hij doet zijn best om weer gelukkig te zijn na de dood van onze moeder en zijn vrouw. Dat maakt ons als dochters ook weer gelukkig.”

Geen standaard verhaal

Toch is het gemis van hun in 2017 overleden moeder nog groot. “Aan de ene kant is het fijn om te zien dat het goed met hem gaat, maar voor ons was het in het begin natuurlijk helemaal niet makkelijk”, vervolgt de blonde zangeres, die de oudste dochter is van de drie. “Het is geen standaard verhaal. En nog is het soms moeilijk voor ons drieën. Niet omdat papa een vriendin heeft, maar meer doordat de situatie veranderd is. Dat is voor hem net zo verdrietig als voor ons. Het was in het begin allemaal wennen. Maar dat gaat steeds beter.”

Moeder Isolde

De moeder van Lisa (25), Amy (23) en Shelley (23) overleed in 2017 aan de gevolgen van een zeldzame vorm van botkanker. Isolde was ook de inspiratie voor het nummer Lights And Shadows, het liedje waarmee OG3NE Nederland vertegenwoordigde op het Eurovisie Songfestival. Het nummer werd geschreven door Ricardo, die vaker muziek schrijft voor zijn dochters.

