OG3NE-zusjes vertellen openhartig over 35 jaar jongere vriendin van vader

Toen vader Rick Vol bekend maakte dat hij een nieuwe vriendin had, viel zowat heel Nederland over hem heen. Niet alleen is ze heel wat jaren jonger (35 jaar, om precies te zijn), ook blijkt Janine een groot fan van zijn drie dochters.

Toch leken de meiden van OG3NE nul problemen te hebben met de nieuwe vlam van papa Vol. Maar echt tijd om elkaar te leren kennen? Die was er nog niet. In een interview vertellen ze: ‘We hebben het erg druk en zijn veel aan het werk. We kennen Janine nog niet heel goed, maar dat komt vanzelf. Daar nemen we lekker de tijd voor.’

Dalen

Wel willen de zangeressen nog kwijt dat ze heel blij zijn dat Janine in Rick zijn leven is gekomen. ‘We zijn heel blij dat papa iemand heeft en niet meer alleen door de dalen hoeft. We hebben altijd het beste met elkaar voor in ons gezin. Ons hele leven al gunnen we elkaar alles’, aldus OG3NE. ‘Dat is wat onvoorwaardelijke liefde inhoudt. Als je zo close met elkaar bent als wij dan moet je elkaar alle geluk van de wereld wensen. Dat geldt trouwens niet alleen voor ons als familie; we dragen iedereen die we kennen een warm hart toe.’

Bron: Privé, RTL Boulevard | Beeld: ANP